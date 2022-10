L effetto di glissando con la chitarra ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L effetto di glissando con la chitarra ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BENDING

Significato/Curiosita : L effetto di glissando con la chitarra ing

Tempo nuovi effetti speciali (voci percussivo-sustain polifoniche come piano, harpsicord; effetto syntheslalom, che con il suo glissando a salire ricorda...

bending spoons s.p.a. è un'azienda italiana sviluppatrice di applicazioni per dispositivi mobili fondata nel 2013 e con sede a milano. l'azienda è nota... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

