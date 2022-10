Duole facilmente al bambino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Duole facilmente al bambino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PANCINO

Significato/Curiosita : Duole facilmente al bambino

Il fatto di non essere riuscita a diventare madre e si affeziona molto al bambino tunisino françois, protagonista de il ladro di merendine, che non riuscirà...

Mario pancini (rovigo, 5 agosto 1912 – venezia, 24 novembre 1968) è stato un ingegnere italiano. nato a rovigo, era il primo figlio di giulio pancini e di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con duole; facilmente; bambino; duole per l emicrania; Il cui ricordo ancora duole , come i defunti; Batte dove il dente duole | Venerdì 26 novembre 2021; Batte dove il dente duole | Venerdì 26 novembre 2021; Non è tipo da cambiare facilmente idea; Si guada facilmente ; Si turba facilmente ; Divena rossa molto facilmente ; Appellativo per un bambino che si vuole adulto; Lo fa col mento il bambino in procinto di piangere; A Roma è venerato il suo bambino ; L eterno bambino di Barrie; Cerca nelle Definizioni