La dominante di do - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dominante di do. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SOL

Significato/Curiosita : La dominante di do

L'accordo di dominante contiene al suo interno un tritono fra il terzo e il settimo grado. assumendo a carattere esemplificativo l'accordo di do7, esso sarà...

sol – in latino ed altre lingue, la stella attorno alla quale ruota il sistema solare sol – giorno marziano medio sol – stato colloidale di particelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con dominante; Assenza di potere dominante libertà estrema; L alcolico predominante nel cocktail Manhattan; In genetica può essere recessivo o dominante ; Senso dominante di composta e severa sacralità e devozione; Cerca nelle Definizioni