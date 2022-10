È detto anche Anfiteatro Flavio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È detto anche Anfiteatro Flavio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COLOSSEO

Significato/Curiosita : E detto anche anfiteatro flavio

Primo anfiteatro permanente in roma fu l'anfiteatro di statilio tauro, eretto nel 29 a.c. l'anfiteatro più famoso al mondo è l'anfiteatro flavio, detto colosseo...

Lemma di dizionario «colosseo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su colosseo sito ufficiale, su parcocolosseo.it. colosseo, su treccani.it –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con detto; anche; anfiteatro; flavio; Altrimenti detto , in latino; Crostaceo detto anche bernardo l eremita; Miliardari, detto in modo scherzoso; Uccello detto anche beccafico reale; Lo sono anche i terzini; Vi milita anche il Lecco; Lago della Mongolia chiamato anche Hulun; Liquidi zuccherosi anche per la tosse; Un francese vicino all anfiteatro delle Tre Gallie; L anfiteatro Flavio di Roma; Celebre anfiteatro della città di Romeo e Giulietta; Il grande anfiteatro fatto costruire da Vespasiano; Un flavio famoso imprenditore; Il flavio generale bizantino che sconfisse i Goti; flavio conduttore TV; Il flavio del Billionaire; Cerca nelle Definizioni