Così si può chiamare l ufficio di una banca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così si può chiamare l ufficio di una banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FILIALE

Per filiale (o succursale), in economia aziendale, si intende una sede secondaria (figlia, appunto) di un'organizzazione più vasta. generalmente il termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con così; chiamare; ufficio; banca; così è il moderno carro da guerra; così è la persona che teme qualcosa nel futuro; così è la pasta cotta in casseruola con poco brodo; così è il collo di un imposizione; Tre lettere per richiamare l attenzione; Così si può chiamare un callo; chiamare in giudizio qualcuno; Così si può chiamare un lavoratore freelance; Il tavolo dell ufficio ; Si ripetono in ufficio ; Un ufficio dell ACI; ufficio di viceministro; Il poliziotto privato fuori della banca ; Le sedi di una banca ; Lo è un conto in banca ; Si può aprire in banca ; Cerca nelle Definizioni