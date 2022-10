Così è la pasta cotta in casseruola con poco brodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è la pasta cotta in casseruola con poco brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISOTTATA

Significato/Curiosita : Cosi e la pasta cotta in casseruola con poco brodo

Preparare anche con avanzi di pasta, sia in bianco che conditi col sugo di pomodoro. si mescola la pasta cotta al dente con uovo battuto e formaggio. può...

"risottato" può definire un piatto cucinato con la tecnica del risotto, ma usando un altro ingrediente di base, come ad esempio la "pasta risottata".... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

