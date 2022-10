Così è il moderno carro da guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è il moderno carro da guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARMATO

Significato/Curiosita : Cosi e il moderno carro da guerra

L'ariete è il carro da battaglia principale standard delle formazioni corazzate dell'esercito italiano, entrato in servizio nel 1995. lo sviluppo di questo...

armato – termine descrittivo in araldica arturo armato – politico italiano baldassare armato – sindacalista e politico italiano flavio armato, noto come... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

così si può chiamare l ufficio di una banca; così è la persona che teme qualcosa nel futuro; così è la pasta cotta in casseruola con poco brodo; così è il collo di un imposizione; Un modo di conversare molto moderno ; moderno forno inventato da Percy Spencer; moderno giardino zoologico; Opposto a moderno ; Tipo di carro zzeria per auto sportive; carro zze... su rotaie; Corsa ippica in cui il cavallo traina un carro ; Intorno alla carro zzeria per proteggerla dai colpi; Gli è attribuito L arte della guerra ; Ha scritto L Arte della guerra ; Un antischiavista nella guerra di Secessione; Quella di ferro era il fronte della guerra Fredda;