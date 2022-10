Così era detto Louis Armstrong - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così era detto Louis Armstrong. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SATCHMO

Significato/Curiosita : Cosi era detto louis armstrong

louis era ancora neonato e se ne andò con un'altra donna. sua madre, mayann armstrong (1886-1942), lasciò così louis e la sorella beatrice armstrong collins...

The blues (rca) 1947 - satchmo at symphony hall, vol. 2 [live] (decca) 1949 - satchmo serenades (polygram records) 1951 - satchmo at pasadena [live] (decca)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

così termina sempre la commedia; così è il moderno carro da guerra; così si può chiamare l ufficio di una banca; così è la persona che teme qualcosa nel futuro; Era detto anche citaredo; È detto anche Anfiteatro Flavio; Altrimenti detto , in latino; Crostaceo detto anche bernardo l eremita; Nota marca di champagne prodotta da louis Roederer; La cantava louis Armstrong: What a __ world ing; Lo stato degli USA con Kansas City e St. louis ; Eero che progettò il Gateway Arch di Saint louis ; La cantava Louis armstrong : What a __ world ing; Un patito della musica di Louis armstrong ; __ armstrong , astronauta; Il primo uomo sulla Luna: __ armstrong ;