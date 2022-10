Le consonanti di Zita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti di Zita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ZT

Significato/Curiosita : Le consonanti di zita

Bensì combinazioni di vocali a cui corrisponde spesso un solo suono o una combinazione di vocale e consonante. tutte le consonanti indicate come doppie...

Zero tolerance – tolleranza zero zt – simbolo dello zeptotesla zt – simbolo dello zettatesla zt – targa automobilistica di zwettl (austria)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

