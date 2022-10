Comprende il sollevamento pesi e la lotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende il sollevamento pesi e la lotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : ATLETICA PESANTE

Significato/Curiosita : Comprende il sollevamento pesi e la lotta

L'atletica pesante è un insieme di discipline sportive che comprende il pugilato, la lotta, il judo e il sollevamento pesi. il termine è però caduto in disuso...

Insieme alla parente atletica leggera ai tempi dell'antica grecia, aveva come prove la lotta, il pugilato e il pancrazio. ^ atletica, in treccani.it – enciclopedie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

