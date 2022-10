Città del Nicaragua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città del Nicaragua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Citta del nicaragua

Delle città del nicaragua ordinate per popolazione in base all'ultima stima, del 2016, e con i dati dei precedenti censimenti del 28 maggio 2005, del 20...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi granada (disambigua). granada (pronuncia spagnola [ga'naða] o [ga'na] in dialetto) o granata...