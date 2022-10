Città andalusa sul mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città andalusa sul mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALMERIA

Significato/Curiosita : Citta andalusa sul mare

L'economia andalusa è la terza del paese. fino al 14 marzo 1995 dipendevano amministrativamente dall'andalusia le città di ceuta e melilla, ora città autonome...

Disambiguazione – "almeria" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi almeria (disambigua). almería è un comune spagnolo di 201.322 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

