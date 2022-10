Cambiare direzione su una nave o un imbarcazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiare direzione su una nave o un imbarcazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VIRARE

Significato/Curiosita : Cambiare direzione su una nave o un imbarcazione

una nave o di una barca, dove si raccoglie qualunque acqua libera all'interno dell'imbarcazione. serie di troub metodo per determinare il punto nave tramite...

Altre definizioni con cambiare; direzione; nave; imbarcazione; Non è tipo da cambiare facilmente idea; Scambiare , barattare; Costretto a cambiare direzione; Turbato e sconvolto tanto da cambiare viso; Piegare in una direzione ; Girare, muovere in direzione circolare; Un cambio di direzione ; Fa parte della direzione aziendale; Suo è l esercizio di una nave ; nave per merci; Il proprietario di una nave ; L addetto alle telecomunicazioni sulla nave ; imbarcazione sportiva a vela simile al cutter; Il corpo di un imbarcazione ; Una imbarcazione di Venezia; Flying Junior, imbarcazione ; Cerca nelle Definizioni