Buone come le migliori referenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Buone come le migliori referenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTIME

Significato/Curiosita : Buone come le migliori referenze

D'accordo con le condizioni poste, decide di non fare nulla, cosicché house lo licenzia. il neurologo chiede a cuddy una lettera di referenze, ma la direttrice...

Lavori sulle scelte sociali. il fronte di pareto è un insieme di soluzioni ottime, ovvero è costituito da tutti i punti non dominati, cioè da quei punti per...

