Balsamo per i nervi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Balsamo per i nervi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RELAX

Scoperto il piacere di schiudersi all'umiltà, di farsi balsamo per ogni ferita: la repulsione per la miseria del mondo è sbocciata nell'impulso di profondersi...

relax è una canzone del gruppo inglese frankie goes to hollywood, pubblicata come loro singolo d'esordio dalla ztt records nel 1983. la canzone fu in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

