Atto redatto da un pubblico ufficiale - Cruciverba

Conosce una particolare specie di atto pubblico, l'atto notarile, rogato ossia redatto con le prescritte formalità da un notaio, libero professionista che...

Il processo verbale (spesso semplicemente verbale), è un documento ovvero atto giuridico, consistente nella narrazione per iscritto, di un fatto in maniera...

