Attesta lo stato di salute di una persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attesta lo stato di salute di una persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : CERTIFICATO MEDICO

Significato/Curiosita : Attesta lo stato di salute di una persona

Stai cercando altri significati, vedi salute (disambigua). per salute si intende comunemente una condizione di efficienza del proprio organismo corporeo...

Che il certificato sia effettivamente trasmesso dal medico abilitato all'inps, facendosi fornire dal medico il numero di protocollo del certificato ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con attesta; stato; salute; persona; Chi possiede l attesta to di fine degli studi; attesta no l identità e le idoneità di una persona; Documento che attesta la sicurezza di un edificio; attesta zione giurata: atto __; Lo stato con Kathmandu; Lo stato degli Usa con Los Angeles; Vastissimo stato degli Usa; Simbolo dell astato ; Ci si informa su quello di salute ; Ministero della salute o anche Ministero della _; Termine inglese che significa buona salute ; Si occupa della salute nel mondo; Tiene un sito persona le in costante aggiornamento; Così è la persona che teme qualcosa nel futuro; Rami che ha impersona to Freddie Mercury al cinema; Struttura con persona lità giuridica; Cerca nelle Definizioni