Si assegnano formando il governo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si assegnano formando il governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MINISTERI

Significato/Curiosita : Si assegnano formando il governo

Se, come detto, il monarca nomina formalmente tutti i ministri del governo liberamente, convenzionalmente però i monarchi assegnano i ministeri ai ministri...

(come i ministeri italiani che hanno quale articolazione di primo livello la direzione generale) o di tipo multidivisionale (come i ministeri italiani...

