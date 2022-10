Animale come l Hamtaro dei cartoni animati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale come l Hamtaro dei cartoni animati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRICETO

Significato/Curiosita : Animale come l hamtaro dei cartoni animati

Il protagonista è hamtaro, il criceto di laura haruna (hiroko haruna nell'edizione originale), una bambina delle elementari. hamtaro è il leader degli...

Di criceti. si tratta di roditori dalla coda corta, per molti aspetti simili ai gerbilli e alle arvicole. il criceto comune è il più grosso criceto, ossia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

