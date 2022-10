Andare su un altalena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andare su un altalena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DONDOLARE

Significato/Curiosita : Andare su un altalena

John sbatté violentemente la testa cadendo dall'altalena sulla quale stava giocando: l'incidente gli causò un forte ematoma cranico che non venne diagnosticato...

Rockaby (dondolo in italiano). il titolo è formato dalle parole "rock" cioè dondolare, muoversi verso una direzione, da "a", suono indistinto e rappresenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

