Ammirazione sconfinata - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : IDOLATRIA

Significato/Curiosita : Ammirazione sconfinata

Anime in un solo corpo e riponevamo, proprio nel bardellino, un'ammirazione sconfinata, riconoscendogli un'indubbia posizione di supremazia davanti a...

Il termine idolatria (dal greco ed, éidolon cioè idolo, e atea, latréia cioè culto) indica una fase religiosa, individuata da john lubbock, anteriore...

