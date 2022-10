Amena località in provincia di Foggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amena località in provincia di Foggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MATTINATA

Significato/Curiosita : Amena localita in provincia di foggia

Ufficialmente denominata vico; vàico in dialetto locale) è un comune italiano di 7 254 abitanti della provincia di foggia in puglia. fa parte del parco nazionale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mattinata (disambigua). mattinata (matinata toponimo storico, matenéte in dialetto locale) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

