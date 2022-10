Un verbo da erbivori... e larve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verbo da erbivori... e larve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRUCARE

Significato/Curiosita : Un verbo da erbivori... e larve

Metri dai rifugi. la maggior parte del suo tempo lo passa a nuotare o brucare le piante acquatiche. può rimanere in immersione anche per più di 10 minuti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

