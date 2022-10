Li usano i bimbi che stanno imparando a camminare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li usano i bimbi che stanno imparando a camminare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIRELLI

Significato/Curiosita : Li usano i bimbi che stanno imparando a camminare

Cristiana girelli wikimedia commons contiene immagini o altri file su cristiana girelli cristiana girelli, su uefa.com, uefa. cristiana girelli, su it.soccerway... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Si usano per cucinare alla brace; S usano nelle lampade LED; Ragazze che usano ago e filo; Causano escandescenze; Si racconta ai bimbi per farli addormentare; Si formano sulle guance dei bimbi ; Una svenevolezza di bimbi ; Come mai tipica domanda dei bimbi ; stanno sempre in posa; stanno in giro; stanno ... sopra le boccucce; stanno tra le note; Lo usava chi stava imparando a leggere; Piccolo volatile marino che sembra camminare sull acqua; Racchette per camminare sulla neve; Il camminare della modella; Avanzare, camminare