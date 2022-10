Uno che ha fatto troppi brindisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno che ha fatto troppi brindisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UBRIACO

Significato/Curiosita : Uno che ha fatto troppi brindisi

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi brindisi (disambigua). brindisi (ascolta[·info] afi: /'brindisi/, brinnisi in dialetto brindisino)...

