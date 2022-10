Una poesia come Il dono di Giuseppe Parini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una poesia come Il dono di Giuseppe Parini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ODE

Significato/Curiosita : Una poesia come il dono di giuseppe parini

giuseppe parini, nato giuseppe parino (bosisio, 23 maggio 1729 – milano, 15 agosto 1799), è stato un poeta e abate italiano. membro dell'accademia dei...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ode (disambigua). l'ode (dal greco d, pronuncia odé, "canto", dal verbo d, "cantare") è un componimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con poesia; come; dono; giuseppe; parini; Componimento della poesia bucolica; Fievole in poesia ; Le regole che danno la cadenza alla poesia ; La poesia con il melograno dai bei vermigli fior; Artisti come Hans Arp; Quello di mare è conosciuto come attinia; Irrequieto come un cavallo; Arbusto con foglie oblunghe usato come siepe; Comprendono l Uganda; Si scendono e si salgono; Rendono pesante il sacco della Befana; Pietanze che richiedono olio e padella; giuseppe , celebre pittore barlettano; Una è II dono di giuseppe Parini; Il re di Babilonia che ispirò un opera di giuseppe Verdi; Opera di giuseppe Verdi; Una è II dono di Giuseppe parini ; Ciccone, Pivetti, Lario, Peparini ..; parini dedicò un ode a quella dell aria; Artiste come Veronica Peparini o Pina Bausch; Cerca nelle Definizioni