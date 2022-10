Una grave sospensione per sacerdoti lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una grave sospensione per sacerdoti lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ADIVINIS

Significato/Curiosita : Una grave sospensione per sacerdoti lat

Latino chiede una tregua ai troiani e si giunge ad un accordo in base al quale vengono decisi dodici giorni di sospensione delle ostilità, per consentire...

grave influenza del primo dopoguerra; grave shock; Iniezione per evitare una grave infezione; grave sindrome schizofrenica; Un attimo di sospensione ; La sospensione delle ostilità; Quelli di sospensione sono tre; Può essere a sospensione , da terra, ecc..; Ne fanno voto sacerdoti e suore; sacerdoti che leggevano il futuro nelle viscere; Un adunanza di sacerdoti ; Nome di sommi sacerdoti d Israele;