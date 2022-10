Una figura roteante della danza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una figura roteante della danza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIROETTA

Città e si cimentano in una danza spontanea e roteante. la scena prende luogo all'aperto, nelle campagne fuori parigi, in una terrazza ombrosa dove è...

Pirouette, o piroetta (più raro piruetta), agile movimento di giravolta, può riferirsi a: pirouette – tipo di passo della danza classica pirouette – album... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con figura; roteante; della; danza; Il monte della Trasfigura zione di Gesù; Motivo decorativo raffigura nte un festone di frutti fiori e foglie; In senso figura to, luogo dove nascono idee; Santo raffigura to con un maialino accanto; Il Bertinotti ex presidente della Camera; La casa di produzione della serie su Rosy Abate; Ken, lo scrittore de I pilastri della Terra; Componimento della poesia bucolica; Dovizia, abbondanza ; La haka è la loro caratteristica danza tradizionale; danza vano con le Baccanti; danza da palestra; Cerca nelle Definizioni