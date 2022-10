Tra Alberto e Rosa nel nome di un noto letterato italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra Alberto e Rosa nel nome di un noto letterato italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASOR

Significato/Curiosita : Tra alberto e rosa nel nome di un noto letterato italiano

Derossi, noto come santorre di santa rosa, nonché conte di pomerolo, signore di santarosa (savigliano, 18 novembre 1783 – sfacteria, 8 maggio 1825), è stato...

Alberto asor rosa (roma, 23 settembre 1933) è un critico letterario, storico della letteratura, saggista, accademico e politico italiano. diplomatosi al... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con alberto; rosa; nome; noto; letterato; italiano; Lo doppiò alberto Sordi; Lo Stato di alberto II; La gallina amata da Lupo alberto ; Talpa moglie di Enrico nel mondo di Lupo alberto ; Sono i fiocchi rosa ; Pina della prosa ; La Vittoria protagonista di Elisa di Rivombrosa ; Il rosa rio mattatore alla radio e in tv; In Borsa vale denaro, in un opera è il suo nome ; Cognome di un Ilvo eminente sociologo e politologo; Dà nome al lago alimentato dall Oglio; I nome di Platini; Il Charles noto fumettista dei Peanuts; Un noto film d avventura per ragazzi degli anni Ottanta; noto vino siciliano; Località turistica del Savonese con un noto muretto; Ildefonso, filologo e letterato toscano dell 800; Il letterato delle antiche civiltà; Il letterato Soffici; André letterato ; Un italiano di Bari; Il cognome di un Carlo noto cuoco italiano ; Fu detto il Mozart italiano ; L Hill del cinema italiano ; Cerca nelle Definizioni