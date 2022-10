Sostegno per spartiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostegno per spartiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LEGGIO

Significato/Curiosita : Sostegno per spartiti

per legittimarsi "attraverso narrazioni profondamente mitizzate di precedenti periodi culturali o politici di grandezza storica o di vecchi spartiti per...

Tipologie di tastiere sono equipaggiate con un leggìo incorporato e removibile. in alcuni casi il leggìo è usato anche da cantanti o coristi. [senza fonte]... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

