Sono false quelle di coccodrillo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono false quelle di coccodrillo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LACRIME

Significato/Curiosita : Sono false quelle di coccodrillo

Semplicemente come gaviale, è un coccodrillo, unico membro vivente della famiglia gavialidae, nonché uno dei coccodrilli viventi più lunghi. le femmine...

Madonna delle lacrime è l'appellativo con cui i cattolici venerano maria, in seguito a un evento verificatosi a siracusa nel 1953, dal 29 agosto al 1º... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

