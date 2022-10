Un rischio per chi è alle prese con un motore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rischio per chi è alle prese con un motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : RITORNO DI FIAMMA

Considerare, per quanto possibile, prese d'aria con gradienti di pressione piccoli, e cioè più lunghe, per evitare i rischi di separazione (cioè il rischio che...

Il ritorno di fiamma (afterfire o backfire in inglese) è una esplosione prodotta da un motore a combustione interna accompagnata da "fiammate" di breve... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

