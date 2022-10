Si riponeva in un sarcofago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riponeva in un sarcofago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MUMMIA

Significato/Curiosita : Si riponeva in un sarcofago

Alla nascita, dalla testa di zeus, di atena. zeus, per la stima che riponeva in prometeo, gli diede l'incarico di forgiare l'uomo. prometeo lo modellò...

Lessema egiziano che viene tradotto in italiano con "mummia" è sch, il quale, oltre che "mummia", significa anche, e prima di tutto, "dignità" e "nobiltà"... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

