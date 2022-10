Ha Riga per capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha Riga per capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LETTONIA

Significato/Curiosita : Ha riga per capitale

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi riga (disambigua). riga (in lettone riga) è la capitale della lettonia. situata sul mar baltico alla foce...

Repubblica di lettonia. coordinate: 57°n 25°e / 57°n 25°e57; 25 la lettonia (in lettone: latvija), ufficialmente repubblica di lettonia (in lettone: latvijas... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con riga; capitale; Erba simile all origa no; Le ultime in riga ; La città sarda di un eroica briga ta; Lo sbriga tivo non ne vuole fare tante; Città brasiliana capitale di Rio Grande do Sul; capitale dei Grigioni; capitale dell Eritrea; Nativi della capitale siriana; Cerca nelle Definizioni