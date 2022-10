Rendere proprio qualcosa o qualcuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere proprio qualcosa o qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ADOTTARE

Significato/Curiosita : Rendere proprio qualcosa o qualcuno

Di "qualcuno, qualcosa", e si possono mettere in ordine crescente di astrattezza. quidam, che significa "qualcuno, qualcosa, un certo", persona o cosa...

La zona geografica dove una lingua regionale o minoritaria è radicata; adottare azioni efficaci per promuovere queste lingue; facilitarne e incoraggiarne... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con rendere; proprio; qualcosa; qualcuno; Prendere ad esempio; rendere asciutto, liberando dall acqua; rendere più vivace; rendere più gravoso; Chi si sposa, cambia il proprio ; proprio a metà giornata; Si trova proprio in mezzo; Autorizza un altro a far qualcosa al proprio posto; Un atto di risposta a qualcosa ; Entrare attraverso qualcosa ; Presentazioni sommarie e veloci di qualcosa ; La compie chi fa qualcosa di epico; Lo si ripete per scacciare qualcuno ; Serve a deresponsabilizzare qualcuno ; Spingere qualcuno a fare qualcosa; Relativo a qualcosa o comunicato a qualcuno ; Cerca nelle Definizioni