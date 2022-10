Regalo, omaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regalo, omaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DONO

Significato/Curiosita : Regalo, omaggio

Termine francese manches quindi acquistò il significato di "dono", "regalo", "omaggio", che una volta arrivato in italia, venne italianizzato in "mancia"...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dono (disambigua). per dono (detto anche regalo o presente) si intende il passaggio di proprietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

