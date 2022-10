Rasenta il sonno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rasenta il sonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SOPORE

Significato/Curiosita : Rasenta il sonno

Spettatori [...] una partecipazione e aspirazione che rasenta l'entusiasmo». questo consenso universale è il segno che anche un fatto storico così imbevuto di...

Definisce sopore uno stato reversibile di iporeattività e ridotta vigilanza di sonno superficiale con obnubilamento della coscienza. normalmente il sopore è un...

Altre definizioni con rasenta; sonno; Li rasenta no le navi agli ormeggi; La rasenta no le imbarcazioni di piccolo cabotaggio; Lambire, rasenta re; Appena sfiorato, rasenta to; Una anomala sonno lenza; Si usa per interrompere il sonno ; Il dio del sonno ; sonno prolungato;