Prezzo di promozione di un prodotto nuovo - Cruciverba

Soluzione 15 lettere : OFFERTA DI LANCIO

Significato/Curiosita : Prezzo di promozione di un prodotto nuovo

Molti altri: product: prodotto price: prezzo place: distribuzione promotion: promozione o comunicazione (di marketing) il prodotto (product) è il bene o...

per offerta pubblica di acquisto o opa, in inglese tender offer, s'intende ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale...

