Polpette di riso giapponesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Polpette di riso giapponesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ONIGIRI

Significato/Curiosita : Polpette di riso giapponesi

Preparato con una forma sferica o cilindrica (tawara). ^ onigiri, polpette di riso giapponesi, su italiajapan.net. url consultato il 27 giugno 2014 (archiviato...

Cucina giapponese ed esistono negozi specializzati chiamati onigiri-ya che vendono solo onigiri fatti a mano nelle diverse varianti. il murasaki shikibu... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con polpette; riso; giapponesi; Preparato di carne per polpette e hamburger; Tipiche polpette di legumi mediorientali; Lunghe polpette di carne trita diffuse a Trieste; Si usa per far... polpette ; Possono essere di cereali, caffè, di riso ..; La diva di riso amaro; Il gruppo musicale di Jim Morriso n; Il conte paladino del riso rgimento; Esseri mitologici giapponesi ; Mitici esseri giapponesi ; Le lettere dei giapponesi ; Harbor: venne bombardata dai giapponesi nel 1941; Cerca nelle Definizioni