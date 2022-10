Piccola casa indipendente con giardino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola casa indipendente con giardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VILLETTA

Unifamiliare indipendente su progetto da piero portaluppi, uno dei più grandi architetti italiani di quel periodo, ed è circondata da un ampio giardino con campo...

Unifamiliare indipendente su progetto da piero portaluppi, uno dei più grandi architetti italiani di quel periodo, ed è circondata da un ampio giardino con campo...

villetta barrea (la villa / la vëllétta in dialetto villettese) è un comune italiano di 589 abitanti della provincia dell'aquila in abruzzo. immerso nel...

