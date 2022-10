La partenza degli elicotteri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La partenza degli elicotteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : DECOLLO VERTICALE

Significato/Curiosita : La partenza degli elicotteri

Parte dell'esercito statunitense dell'elicottero bell uh-1 iroquois nella guerra del vietnam. l'impiego degli elicotteri venne ampiamente pubblicizzato...

In aeronautica, un velivolo a decollo e atterraggio verticali, noto come vtol (acronimo inglese di vertical take-off and landing; in francese aéronef... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con partenza; degli; elicotteri; partenza e termine dei mezzi pubblici; Salgono alla partenza e scendono all arrivo; Percorso tra la partenza e la destinazione; Si fa tornando al punto di partenza ; Sono abilissimi arcieri ne Il Signore degli anelli; Il Piero artista creatore degli Achrome; La chioma degli equini; Un noto film d avventura per ragazzi degli anni Ottanta; Dispone di portaelicotteri e sottomarini; Stazioni e aree di sosta per elicotteri ; Le eliche degli elicotteri ; Vi atterrano elicotteri ;