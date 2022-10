Nucleo galattico di aspetto stellare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nucleo galattico di aspetto stellare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUASAR

Significato/Curiosita : Nucleo galattico di aspetto stellare

L'impero galattico (galactic empire) è un organismo politico immaginario descritto nell'universo di guerre stellari. apparso per la prima volta come la...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi quasar (disambigua). un quasar (contrazione di quasi-stellar radio source, cioè "radiosorgente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con nucleo; galattico; aspetto; stellare; Il nucleo in cui si trovano protoni e neutroni; Ha un proprio nucleo ; Il nucleo della questione; Cellule che presentano un nucleo ben differenziato; Nucleo galattico luminoso che emette onde radio; Miss e Mister... di un concorso intergalattico !; Corpo galattico molto luminoso; Relativo all aspetto superficiale; L aspetto che inganna; Sono uguali nell aspetto ; La derisione di qualcuno per il suo aspetto fisico; Mucchio... anche stellare ; Un frammento interstellare ; Un ammasso stellare nell Orsa Maggiore; Sterminato ammasso stellare ;