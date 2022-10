Nasce in Colombia e scorre in Sudamerica per circa 2000 km - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nasce in Colombia e scorre in Sudamerica per circa 2000 km. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIO NEGRO

Significato/Curiosita : Nasce in colombia e scorre in sudamerica per circa 2000 km

Natura economica e sociale, ma anche di tendenza politica, scelsero l'emigrazione dirigendosi principalmente in australia, canada e sudamerica. durante gli...

rio negro (o río negro) è toponimo geografico dell'america meridionale. río negro – fiume (nasce in argentina); rio negro – fiume (nasce in bolivia);... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

rio negro (o río negro) è toponimo geografico dell'america meridionale. río negro – fiume (nasce in argentina); rio negro – fiume (nasce in bolivia)...