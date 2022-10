Metallo di transizione presente nel platino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo di transizione presente nel platino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RODIO

Significato/Curiosita : Metallo di transizione presente nel platino

L'elemento chimico di numero atomico 76 e il suo simbolo è os. è un metallo di transizione del periodo del platino: è un metallo duro, di color blu-grigio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rodio (disambigua). il rodio è l'elemento chimico di numero atomico 45 e il suo simbolo è rh... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

