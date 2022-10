Luogo di estrazione a cielo aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo di estrazione a cielo aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CAVA

Significato/Curiosita : Luogo di estrazione a cielo aperto

Miniera a cielo aperto si riferisce ad un metodo per estrarre la roccia o i minerali dalla terra rimuovendoli da una cava all'aperto o da una cava di prestito...

cava de' tirreni ('a càva in dialetto locale) è un comune italiano di 50 564 abitanti della provincia di salerno in campania, parte dell'area tutelata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

