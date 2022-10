Località turistica dell Emilia Romagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località turistica dell Emilia Romagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SESTOLA

Significato/Curiosita : Localita turistica dell emilia romagna

Bagno di romagna (bagn in romagnolo) è un comune italiano sparso di 5 595 abitanti della provincia di forlì-cesena in emilia-romagna, storicamente compreso...

Umido). la temperatura media annuale di sestola è 8.4 °c. piovosità media annuale di 911 mm. il nome di sestola è quasi certamente di derivazione romana... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

