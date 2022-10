La località campana in cui nacque Giordano Bruno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località campana in cui nacque Giordano Bruno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOLA

Significato/Curiosita : La localita campana in cui nacque giordano bruno

Fu composta in seguito e completata dieci anni dopo a ferrara, nel 1575. in questo stesso periodo un altro illustre campano, giordano bruno, filosofo,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nola (disambigua). nola è un comune italiano di 34 123 abitanti della città metropolitana di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

località turistica dell Emilia Romagna; Storica località situata sulla costa egiziana; Famosa località della Romagna; Segue Bagnères de in una nota località termale dei Pirenei francesi; Località campana che dà il nome a una nota costiera; Antica campana ; La città campana in cui si fabbricano campane; Il suono della campana ; Vi nacque un celebre Pico; Vi nacque Paisiello; Vi nacque il Ruzante; La città francese dove nacque la crème de cassis; La città natale di giordano Bruno; Il giordano che ha scritto La solitudine dei numeri primi; Opera di giordano ; Lo subì anche giordano Bruno; Insetto lucifugo infestante di colore bruno ; Frutto dolce e di color bruno usato nell alimentazione del bestiame; Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno -grigiastro; La città natale di Giordano bruno ;