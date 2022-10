Liquore all anice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquore all anice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANISETTA

Significato/Curiosita : Liquore all anice

Sambuca è un liquore dolce italiano, la cui base essenziale viene realizzata con acqua, zucchero e oli essenziali della varietà di anice stellato e successivamente...

Il lemma di dizionario «anisetta» (en) anisetta, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. storia dell'anisetta meletti, su meletti.it... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con liquore; anice; Dolce napoletano inzuppato nel liquore ; liquore per il daiquiri; Dopo triple è un liquore ; liquore d erbe della Val d Aosta; Come i semi dell anice ; L anice dalla particolare forma; Biscotti toscani con mandorle e anice ; Un aperitivo che sa d anice ; Cerca nelle Definizioni