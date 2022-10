Lega per posate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lega per posate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALPACCA

Significato/Curiosita : Lega per posate

Caratteristiche e conferisce alla lega un aspetto molto simile a quello dell'argento. un tempo usata per la produzione di posate, è oggi apprezzata nella costruzione...

Sostituire i massicci montanti-porta in legno, con sottili montanti in alpacca, conferendo all'abitacolo una migliorata luminosità, derivante dall'aumento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

