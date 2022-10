Lago della Mongolia chiamato anche Hulun - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lago della Mongolia chiamato anche Hulun. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DALAI NOR

Significato/Curiosita : Lago della mongolia chiamato anche hulun

Voce principale: mongolia. la mongolia, nota anche (storicamente) come mongolia esterna, è un paese situato nell'asia centro-settentrionale. di forma approssimativamente...

"presenza"); yid bzhin nor bu (, yishin norbu, "gemma che esaudisce i desideri"). va tenuto presente che, pur conservando il dalai lama una indiscutibile...

